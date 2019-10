Viihde

Katso sanamaija Heli Laaksosen pirskahteleva Aurinkokiarros-runoilta suorana ISTV:ssä!

Hänen tittelinsä on sanamaija. Hänen työkalunsa on kieli. Näistä ämneistä syntyy taatusti positiivisesti pulpahteleva – suorastaan pirskahteleva – runoilta, kun Heli Laaksonen pääsee vauhtiin.