Jouko Turkka kimpaantui Mari Rantasilalle Seitsemän veljestä -sarjan kuvauksissa karvojen sheivaamisesta: ”Mitä helvettiä, ootko sä ajellut?”

Seitsemän veljeksen saamia arvosteluja:

”Pitkästyin veljesten loputtomaan syömiseen, panemiseen ja metsässä tarpomiseen. En pysynyt sohvalla, vaan menin sahaamaan lastulevyä peittääkseni yhden hiirenkolon”. Martti Lindqvist HS 8.12. 1989



”Uskon, että Seitsemän veljestä vaikuttaa taiteilijoihin, taiteisiin ja meihin katsojiin vielä pitkään, muiden ihmisten töissä ja siinä uudessa, miltei raivokkaasti estottomassa ja avoimessa näkökulmassa, jonka veljekset avaa television mahdollisuuksiin”. Jukka Kajava HS 21.12. 1989



”Seitsemän veljestä on loistava esimerkki siitä, kuinka tv-ohjelmia ei pitäisi tehdä. Satelliitit ja kaapelikanavat ovat lisänneet tv-tarjontaa mielettömästi. Katsojilla ei ole enää mahdollisuutta tai halua odottaa 13 tuntia ohjelman kliimaksia tai kohokohtaa”. Jari Keränen IS 22.2.1990



”Täällä meillä tarvitaan aina joku, jonka kimppuun käydä, ja Turkka sopii mainiosti tehtävään. Hänestä on tehty kertaalleen valtakunnansaatana” Pakinoitsija Origo eli Jouni Lompolo HS 28.11. 1989