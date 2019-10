Viihde

Yö-yhtyeen rumpali teki yllätys­ratkaisun – uusi ura urkeni bändin jätettyä keikka­lavat: ”Aika hyvin on menny

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joku on voinut hieraista silmiään aamulla lehteä lukiessaan. Erään kiinteistönvälitysfirman mainoksessa on Yö-yhtyeen rumpali Ari Toikka https://www.is.fi/haku/?query=ari+toikka . Kun Yö poistui keikkarintamalta, Toikka löysi uuden uran kiinteistönvälitysalalta.Tätä nykyä Ari Toikan titteli on myyntineuvottelija. Käytännössä hän tekee kiinteistönvälittäjän töitä, vaikka ei vielä voi käyttää titteliä LKV – laillistettu kiinteistönvälittäjä.– Vielä ei ole sitä titteliä, mutta aion ehdottomasti tehdä tutkinnon, joka tuo LKV-tittelin, Ari Toikka sanoo.Uudesta hommastaan Toikka olisi mieluummin ihan hiljaa. Muutamalla sanalla hän lopulta suostuu kommentoimaan asiaa.– Aika hyvin on mennyt, Toikka sanoo.

Montako kämppää olet myynyt?

– Enpä kerro.

Käykö asuntokauppa? Onko ostajan vai myyjän markkinat?

– Markkinat on aina.Yö-yhtyeen lisäksi Toikka on soittanut rumpuja muun muassa Bomfunk Mc:ssä ja Dingossa. Nykyään hän rummuttaa Horsepowerissa.– Rauhallista hommaahan se on. Uusia biisejä tehdään ja itse asiassa väkerretään kovastikin niitä.Horsepowerilla on uusi kovan luokan keikkamyyjä. Bändin asioita hoitaa tamperelainen rokin voimanainen Taija Holm https://www.is.fi/haku/?query=taija+holm , sekä eräistäkin kuvioista tuttu Tommi Liimatainen https://www.is.fi/haku/?query=tommi+liimatainen Rummuttamista riittää myös teatterissa. Toikka soittaa Tampereen Työväen Teatterin Poikabändi-musikaalissa, joka villitsee kansaa.– Se on hirvee suksee, ja siitä hommasta on tullut ilmiö. Meno on äitynyt entistä villimmäksi. Se on tosi hienoo. Sitä on nautinto tehdä, Toikka sanoo.Soittokeikka teatterissa ei Toikan mukaan haittaa kiinteistöbisnestä.– Eihän siellä teatterissa mene kuin kolme tuntia illalla, ja olen minä ottanut tarjouksia vastaan esityksen jälkeenkin, Toikka sanoo.

Kumpi on nykyään päähomma, soittaminen vai kiinteistöbisnes?

– Minä teen kaikkea. Olen aika touhukas, Toikka sanoo.

Toikan yhtiö omistaa Yön brändin. Yksi Toikan yhtiön aputoiminimistä on Yö-yhtye. Tarkoittaako tämä sitä, että voisit lähteä keikoille Yö-yhtyeen nimellä?