Huippubloggaaja Sara Vanninen sai verotuspäätöksensä ja järkyttyi – postista kolahti 75 000 euron mätkyt: ”Miten pieleen voi tulonsa arvioida?”

Bloggaaja ja sometähti Sara Vanninen https://www.is.fi/haku/?query=sara+vanninen kertoo blogissaan saaneensa varsin epämukavaa postia. Suosittua Sara Tickle http://saratickle.fi/ -lifestyle-blogia pitävä Vanninen kertoo saaneensa verottajalta varsin muhkeat 75 000 euron mätkyt.– Eilen tipahti myös vihdoin verotuspäätökseni viime vuodelta: 75 000 euroa mätkyjä. En oikeasti voinut muuta kuin nauraa. Miten pieleen voi ihminen tulonsa arvioida? Noh, onneksi tähän oli jokseenkin varauduttu. Jessus, Vanninen kirjoittaa.Kovat ovat myös Suomen parhaiten tienaavaksi bloggaajaksikin tituleeratun Vannisen tulot. 2018 julkaistujen verotietojen mukaan Vanninen tienasi blogilla ja muilla töillään vuonna 2017 huimat 113 186 euroa. Melkein koko potti koostui palkasta: ansiotuloja oli 112 753 euroa.Vuoden 2018 verotiedot julkistetaan 4.11.2019.Vanninen on puhunut raha-asioistaan avoimesti aiemminkin. 28-vuotiaan Vannisen blogi keskittyy erityisesti hyvinvointiin, urheiluun ja muotiin. Pelkästään Instagramissa häntä seuraa 45 000 käyttäjää.





Vanninen kertoi hiljattain blogissaan myös tienanneensa viime vuonna ennen veroja noin 250 000 euroa. Vanninen kertoi, että hän sijoittaa rahastoihin, joissa hänellä on kiinni tällä hetkellä noin 140 000 euroa. Lisäksi hän lahjoittaa kuukausittain hyväntekeväisyyteen ja on ostanut omistusasunnon Helsingistä yhdessä puolisonsa kanssa.– Tilanne tänä päivänä mahdollistaa sen, ettei rahaa tarvitse liiemmin miettiä. Voin syödä ulkona keskellä arkiviikkoa tai ostaa lennot ilman, että pitää säästää kuukausituloista. Koen olevani ihan hurjan etuoikeutettu. Välillä pitää nipistää itseään, Vanninen kirjoittaa blogissaan.Muutama vuosi sitten Vanninen kertoi työstään ja tuloistaan Jenni Alexandrovan haastattelussa. Palkkioita Vanninen ei tuolloin paljastanut suoraan, mutta puhuu tuhansista euroista – riippuen esimerkiksi brändistä, työn laajuudesta ja siitä, pitääkö ulkomaille matkustaa kuvauksiin tai edustaa yrityksen tilaisuudessa. Bloggaamisen lisäksi Vanninen tekee pr-töitä.Vanninen on puhunut aiemmin myös työn kuluttavuudesta ja siitä, kuinka paljon aikaa bloggaaminen ja siihen liittyvät työtehtävät vievät.– Päivät kuluu koneella, palavereissa, kuvaamassa materiaalia, meilin äärellä, tapahtumissa, edustustilaisuuksissa ja asiakkaiden/tuottajien kanssa puhelimessa puhuessa. Matkustelua kertyy kuukausittain, välillä enemmän, välillä vähemmän, Sara kirjoitti 2016.