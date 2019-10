Backstreet Boys -yhtye teki DNA-testin, jonka lopputulos lyö ällikällä – yhdellä jäsenistä on suomalaiset sukujuuret

Viihde

Backstreet Boys -yhtye teki DNA-testin, jonka lopputulos lyö ällikällä – yhdellä jäsenistä on suomalaiset suku

https://www.is.fi/haku/?query=brian+littrell

https://www.is.fi/haku/?query=howie+dorough

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Voit katsoa Backsteet Boysin DNA-testivideon alta!