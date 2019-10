HS: Kirjailija Riikka Pulkkinen ja Ultra Brasta tuttu Tommi Saarikivi ovat kihloissa – pariskunta odottaa lasta

Viihde

HS: Kirjailija Riikka Pulkkinen ja Ultra Brasta tuttu Tommi Saarikivi ovat kihloissa – pariskunta odottaa last





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.instagram.com/p/B2bc5uTh3sr/

https://www.instagram.com/p/Bvhuj5Hhjih/