Emilia Bottas kertoo arjestaan ja siitä, miten suhtautuu jatkuvaan huomioon F1-varikolla – ”Kenenkään ei tarvitse yrittää olla muuta kuin on”

Viihde

Emilia Bottas kertoo arjestaan ja siitä, miten suhtautuu jatkuvaan huomioon F1-varikolla – ”Kenenkään ei tarvi

Emilia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bottas https://www.is.fi/haku/?query=bottas ottaa lokakuun lopussa osaa Suomen suurimpaan sisäurheilutapahtumaan, Helsinki Horse Show’hun. Entinen ammattiuimari on yksi suositun hevosurheilutapahtuman ratsastajista.26-vuotias Bottas saapuu tiistaina päivällä tapahtuman tiedotustilaisuuteen hotelliin Helsingin keskustaan. Hän kertoi paikalla olleille odottavansa tapahtumaa hyvillä mielin, vaikka on lajissa periaatteessa uusi tulokas. Hän aloitti ratsastamisen noin kaksi vuotta sitten lopetettuaan uintiuransa.– Kun ostin ensimmäisen oman hevoseni Rion olympialaisten jälkeen, ei ollut enää paluuta. Rakastan kilpailemista ja nyt ehdin keskittyä tähän kunnolla, Bottas sanoo tilaisuudessa.Hän paljastaa kilpailevansa tällä hetkellä kolmella eri hevosella.Hevoset ovatkin vieneet viimeisen parin vuoden aikana Bottasin ja myös hänen F1-sarjassa kisaavan puolisonsa täysin mukanaan. Hevosurheilu-lehti kertoi perjantaina ilmestyneessä numerossaan, että Bottakset ostivat äskettäin huutokaupasta Hollannista kaksi uutta hevosta. Neljä- ja kuusivuotiaat hevoset maksoivat lehden mukaan 70 000 ja 160 000 euroa.

Kun

pariskunnan aikataulut sopivat yhteen, Bottas lentää eri puolille maapalloa F1-varikolle kannustamaan miestään Valtteri Bottasia https://www.is.fi/haku/?query=valtteri+bottasia . Bottas yrittää nähdä varikkoelämän aina puolisonsa silmin.– Näen varikkoelämän aika lailla kisaajan näkökulmasta. Se on Valtterin työ ja kilpailutilanne. Se on kiireinen päivä ja täynnä palavereita. Ei siinä ole sen ihmeempää.Läheisimmiksi ihmisikseen Bottas mainitsee perheensä ja läheisimmät ystävänsä.– Tietenkin aina kun nähdään, niin tuttuja tulee moikattua. On kiva nähdä kotimaan tuttuja maailmalla.

Varikkoelämän

myötä Bottas joutuu välillä väistämättä itsekin valokeilaan.Esimerkiksi keväällä 2017 https://www.dailymail.co.uk/femail/article-4337534/Meet-glamorous-Formula-One-WAGS.html iso kansainvälinen uutissivusto Daily Mail esitteli näyttävästi formulatähtien puolisoita. Jutussa Bottasia kuvailtiin ”blondiksi pommiksi” ja hänen kauneuttaan ylistettiin. Myös Bottasin maanläheiseen pukeutumiseen on kiinnitetty varikolla usein huomiota.– Pukeudun aina omalla tavallani. Jos aina pukee ylleen sellaisia asioita, mitkä itsestä tuntuvat hyvältä, niin ei siitä silloin tule paineitakaan. Silloin minun on helppoa suhtautua olemiseeni rennosti. Kenenkään ei tarvitse yrittää olla mitään muuta kuin on, Bottas sanoo napakasti.

Rentoon

Ratsastuskilpailut