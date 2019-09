Maailmalla mainetta niittänyt huippustylisti ylistää uutta Miss Suomea – huomasi selvän yhteneväisyyden supermalliin: ”Kansainvälinen kaunotar”

Viihde

Jo vuosikausia Amerikassa asunut ja siellä kolme kirjaa julkaissut meikkitaiteilija Riku Campo https://www.is.fi/haku/?query=riku+campo pitää tämän vuoden Miss Suomi -kilpailua onnistuneena. Campon mielestä missikeisarinna Sunneva Kantola https://www.is.fi/haku/?query=sunneva+kantola ja hänen tiiminsä järjestivät parhaat kilpailut vuosikausiin.– Todella tiivistetty ja nopeatempoinen kilpailu. Vihdoinkin oli glamouria oikeassa mittasuhteissa, Campo arvioi.Hänen oma ennakkosuosikkinsa oli numerolla yksi kilpaillut Riikka Uusitalo. Meikkitaiteilijan mukaan Uusitalo ei kuitenkaan puhjennut kukkaan itse kilpailussa.– Hän kiirehti kävelyssä liikaa, mutta varmasti niittää mainetta kansainvälisissä kilpailuissa.– Ensimmäinen perintöprinsessa Jutta Kyllönen on upea. Veikkaisin häntä jopa voittajaksi, sillä hänen lavasäteilynsä oli aivan omaa luokkaansa.Tuoreessa Miss Suomi Anni Harjunpäässä https://www.is.fi/haku/?query=anni+harjunpaassa on Campon mukaan rutkasti potentiaalia.– Anni on kokonaisuudessaan upea, mutta vielä hieman raakile. Pituutensa vuoksi hän toisin on jo kansainvälinen kaunotar, Campo analysoi.– Kun Sunnevan tiimi kouluttaa hänet Miss Universumeihin, hänestä kuoriutuu huippumalli Jerry Hallin https://www.is.fi/haku/?query=jerry+hallin tyylinen kaunotar.

Kehitettävää kuitenkin vielä on.– Kävely eli catwalk pitää vielä saada paljon paremmaksi ja kampuksen pitää olla suurempi. Kun niihin saadaan volyymiä, suurempi hymy ja vielä suurempi ulosanti, voimme odottaa tuloksia Universumeissa. Näen hänessä potentiaalia.