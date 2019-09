Viihde

Ylen Aamu-tv:n juontaja on raskaana: ”Tämä kuva ei selityksiä kaivanne”

Juontaja ja toimittaja Sanna Savikko on raskaana.

https://www.instagram.com/p/B3CLmfhhaeu/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy