Valkokankaan jumalattaret Brigitte Bardot ja Sophia Loren 85 vuotta – aikansa seksisymbolit ovat kulkeneet täysin erilaiset tiet tähteyteen

Viihde

Valkokankaan jumalattaret Brigitte Bardot ja Sophia Loren 85 vuotta – aikansa seksisymbolit ovat kulkeneet täy

Sophia Loren





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Brigitte Bardot













https://www.is.fi/haku/?query=warren+baetty