Pete Aarre-Ahtio on kuvannut lähes kaikkia Suomen kirkkaimpia tähtiä – uutuusnäyttely paljastaa tuttujen kasvojen toisen puolen

Pete Aarre-Ahtio on kuvannut lähes kaikkia Suomen kirkkaimpia tähtiä – uutuusnäyttely paljastaa tuttujen kasvo





































Ilta-Sanomien valokuvaaja Pete Aarre-Ahtion https://www.is.fi/haku/?query=pete+aarre-ahtion linssin edessä on poseerannut valtava joukko tunnettuja kasvoja. Työssään Aarre-Ahtio on päässyt kuvaamaan niin suomalaisia artisteja, näyttelijöitä ja poliitikkoja kuin maailmankuuluja urheilijoita ja johtajiakin.Kuvia on kertynyt Sanoman arkistoon jotakin 50–60 000 väliltä ja yhteensä niitä on räpsitty miljoonia. Kuvattuja henkilöitä on tuhansia.Nyt Aarre-Ahtion, 51, henkilökuvia on esillä Mikkelin valokuvauskeskuksessa keskiviikkona avautuvassa Paperitähdet-näyttelyssä. 17 kuvaa käsittävä näyttely paljastaa suomalaisista tähdistä puolen, jota ei ole yleensä totuttu näkemään.Kuvat on otettu muutaman viime vuoden aikana ja niissä poseeraavat muun muassa näyttelijä Krista Kosonen https://www.is.fi/haku/?query=krista+kosonen , muusikot Remu Aaltonen https://www.is.fi/haku/?query=remu+aaltonen ja Lauri Tähkä https://www.is.fi/haku/?query=lauri+tahka , koomikko Sami Hedberg https://www.is.fi/haku/?query=sami+hedberg sekä myös Aarre-Ahtion oma isä, näyttelijä Tapio Aarre-Ahtio https://www.is.fi/haku/?query=tapio+aarre-ahtio – täysin alasti.– Näissä kuvissa tulee esiin jotain sellaista, mitä emme yleensä näe ja mitä emme odottaisikaan näkevämme. Ajatus on se, että mielikuva, joka meillä on julkisuudesta tutuista ihmisistä, on usein aika suppea tai jopa vääristynyt. En väitä, että näissä kuvassa tulisi esiin totuus, mutta pyrin herättämään ajatuksen siitä, Aarre-Ahtio sanoo ja jatkaa:– Näyttely esittää vähän toisenlaisia naamoja näistä tutuista henkilöistä.Paperitähdet-näyttelyn lähes kaikki henkilöt on kuvattu Ilta-Sanomiin, mutta näyttelyssä on esillä sellaisia otoksia, jotka eivät koskaan päätyneet lehteen saakka. Esillä on kuvia, jotka poikkeavat siitä, millaisia henkilökuvia yleensä näemme, sillä Aarre-Ahtio on pyrkinyt luomaan kuviin jotakin yllättävää ja ajatuksia herättävää.– Esille on päässyt ruutuja, jotka ovat hieman kokeilunomaisia ja jotka eivät ehkä olisi päätyneet lehteen, mutta jotka ovat syntyneet normaalin työni sivutuotteena.Aarre-Ahtion mukaan kuvankäyttö on muuttunut viime vuosina netin vyöryttyä printin yli ja nykyään artikkeleja kuvitetaan vahvasti henkilökuvilla ja kasvoilla konkreettisten tilanteiden sijaan. Aarre-Ahtio kertoo, että onnistuneen henkilökuvan taustalla on usein saumaton yhteistyö. Parhaimmillaan valokuvaajan ja kuvattavan välinen suhde on hyvin intiimi ja luottamuksellinen.– Kuvaaminen on aina yhteistyötä, homma rullaa ja yllätyksiäkin on. Luottamus on tärkeintä, jotta saumaton yhteistyö toteutuu.Aarre-Ahtio kertoo, että jokainen näyttelyn kuva on syntynyt miellyttävän ja onnistuneen kuvaussession jälkituotteena. Hän nostaa esiin erityisesti yhden kuvan: muusikko Ismo Alangon https://www.is.fi/haku/?query=ismo+alangon potretin.Kuvaan liittyy Alangon hiljattain ilmestynyt albumi, jota muusikko kuvaili musiikiksi, jota hän itse haluaisi kuunnella. Ajatus jäi Aarre-Ahtion päähän ja hän päätti toteuttaa sen omasta näkökulmastaan Alankoa kuvatessaan.– Ajattelin, että minunhan täytyy nyt kuvata Ismosta sellainen kuva, jotka haluaisin itse katsoa. Mielestäni se onnistui ja lopputulos on nähtävillä Mikkelissä, hän toteaa.

Paperitähdet-valokuvanäyttely Mikkelin valokuvauskeskuksessa 25.9.–19.10.