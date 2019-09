Sami Hedberg lähtee jälleen isolle kiertueelle – rentoutuu vapaa-ajalla yhdessä Saija-rakkaan kanssa: ”Opin sanomaan, että nyt pidän lomaa”

Viihde

klippiä on katsottu YouTubessa yli 1,2 miljoonaa kertaa. Siinä koomikko Sami Hedberg https://www.is.fi/haku/?query=sami+hedberg seisoo Apollo Live Clubin lavalla ja puhuu palomiehistä. Auki kirjoitettuna tarina ei juuri naurata, mutta Sami saa yleisön ensin hörähtelemään, sitten nauramaan kippurassa.Kaikki on kiinni rytmistä, esiintyjän habituksesta ja jostain, minkä vain vuosikymmeniä lavoja kolunnut koomikko osaa.Kokovartalomies-esityksessä on itse asiassa kohta, jossa Sami kertoo tarinan ensin, kuten vain hän osaa ja sen jälkeen tavallisena pulliaisena, joka yrittää toistaa ystävilleen ”sen heedperin hauskan kaskun”. Jokainen voi arvata jo tässä vaiheessa, kumpi kävelee tilanteesta ulos kuivin jaloin.Sami ei ole vain koomikko. Hänet on nähty tv-sarjoissa ja elokuvissa, isännöimässä omaa grilliohjelmaa, juontamassa radion aamushow’ta, tekemässä 365 stand up -esitystä vuodessa, World Visionin lähettiläänä, laulamassa bändissä ja – ennen kaikkea – pyörittämässä omaa yritystä, joka on parhaimmillaan työllistänyt seitsemän henkeä.– Palloja oli jossain vaiheessa aika paljon ilmassa ja osan sain kiinnikin, Sami muistelee nyt, neljä vuotta myöhemmin.– Oma jaksamispallo meinasi tipahtaa. Silloin juttuja tuli monesta suunnasta. En ole koskaan kinunnut itselleni elokuvaroolia, mutta kun tarjous tuli, halusin tehdä ne. Olen aina halunnut olla näyttelijä – ja yrittäjä. Teen edelleen töitä ja haluan tehdä töitä. Itse asiassa jossain kohtaa tulee vaihe, että kroppa tottuu kovaan työmäärään. Keho jää tietynlaiseen energiakulutustasoon ja sen kanssa pitää olla tarkkana. Olen nyt jättänyt tietoisesti joitain asioita pois. On pakko pienentää, että jaksaa. Ja kukaan muu ei tee sitä vähentämistä kuin sinä itse. Opin sanomaan, että nyt pidän lomaa. Samalla tietysti mietin, että kysyykö kukaan minua enää mihinkään. Olen kahden vuoden aikana kieltäytynyt varmaan 40 jutusta.huolimatta Sami lähtee syyskuussa jälleen liikkeelle tuoreella koko illan stand -up show’lla. Kokovartalomies saa taas uuden jatko-osan, numeron viisi.– Pohja on tehty pienissä kaupungeissa ja kiertueet perustuvat siihen. Kymmenen vuotta sitten uskalsin tehdä neljän kaupungin kiertueen. Paikat olivat sellaisia sata ihmistä vetäviä mestoja.Vuonna 2013 Sami esiintyikin jo loppuunmyydyllä Hartwall Areenalla, paljon ennen kuin kotimaiset artistit uskaltautuivat järjestämään areena-konsertteja. Aika hyvin mieheltä, joka ei osaa kertoa yhtään vitsiä.– Mulla on kännykässä muistio, johon kirjaan jokapäiväisiä ajatuksia mistä tahansa tilanteista. Joskus voin nähdä jopa unen ja kirjoitan sen ylös. Ajatukset jäävät muhimaan ja palaan niihin.

Et siis istu takkatulen loimussa kirjoittamassa kaskuja sulkakynällä punaviiniä naukkaillen?

– En todellaan. Alkuaikoina kirjoitin kaiken sanasta sanaan ylös ja olin ihan paniikissa, että miten tämä menee, koomikko nauraa.– Teen mielessäni sen käsikirjoituksen. Otetaan vaikka liikenne. Huomaan siinä epäkohdan ja alan miettimään siihen jotain kulmaa, miksi kertoisin siitä. Heitän väitteen, minkä todistan komediallisella lisukkeella oikeaksi. Yhdestä minuutin mittaisesta pätkästä lähtee kasaantumaan muita juttuja. Vuoden aikana uusiudun noin 20 minuutin edestä. Edellisiä juttuja jää pois ja uusia tulee tilalle. Teen sen työn livekeikoilla. Kotona en harjoittele. Joskus juttu ei etene ja toinen lähtee niin lentoon, että sitten vaan surffailen sillä. Haastan itseni aina keksimään uutta, vaikka välillä katselen vanhoja pätkiä ja mietin, että miksi en tee enää tuota.

Pyydetäänkö sinulta usein vanhoja juttuja?





Millaisista

– Se on vähän mysteeri. Välillä mulle huudetaan, että tee lentokapteeni. Se on sama kuin huutaisi bändille, että soita Paranoid. Se on komediassa tosi outoa. Mä olen aina halunnut tehdä uutta. Siitä saan taputtaa itseäni selkään, että mulla on viisi omaa dvd:tä. Se tarkoittaa, että minulla on materiaalia yli kuusi tuntia. Se on paljon jos miettii, että 20 minuutin pätkän kirjoittaminen kestää vuoden.asioista Sami sitten puhuu? Onko joku aihe aivan no, no, täysi tabu? Testataan asiaa vanhalla kunnon Aristoteleellä https://www.is.fi/haku/?query=aristoteleella . Antiikin kreikkalainen filosofi kirjoitti muun muassa komedian määritelmän. Se on länsimaisen tieteen isän mukaan ”kehnojen ihmisten naurettavien puolien jäljittelyä”.– Periaatteessa ihan oikea pointti. Omassa komiikassa kerron tarinoita ja kokemuksiani ihmisistä. Puhun heistä kuitenkin aina itseni kautta, enkä jäljittele suoraan ketään kehnoa ihmistä. Se kuulostaa siltä, että tuossa loukataan jonkun piirteitä. Mun hahmot ovat karikatyyrejä, liioittelua. Pyrin tekemään hahmon kuitenkin niin, että katsoja voi miettiä, että tuollainenhan minäkin olen kun leikkaan nurmikkoa tai käyn juoksemassa. Aristoteleen kehnous viittaa siihen, että se menee pilkkaamiseksi ja mulle se ei ole komedian tarkoitus.

Entäpä ne tabut?





Palataanpa

– Mulla on laaja huumorintaju, mutta en koe tarvetta sanoa mitään esimerkiksi tragedioista. Mä saan tarpeeksi komediaa ihan normaaleistakin aiheista. En halua lähteä väkisin sorkkimaan liian arkaa aihetta. En halua loukata ketään ja siitä olen pitänyt kiinni.Suomalainen stand up -komiikka eroaa monessa kohtaa englantilaisesta tai amerikkalaisesta serkustaan. Esimerkiksi uskonnoista ei Suomessa juurikaan kuule juttuja. Toisin on, jos kävelet Jim Jefferiesin https://www.is.fi/haku/?query=jim+jefferiesin Ricky Gervaisin https://www.is.fi/haku/?query=ricky+gervaisin tai George Carlinin https://www.is.fi/haku/?query=george+carlinin keikalle.– Gervais on kyllä ilmiömäinen. Kuinka pystyt juontamaan Mel Gibsonin https://www.is.fi/haku/?query=mel+gibsonin lavalle ja tekemään samalla huumeviittauksen (Golden Globes -gaalassa vuonna 2016)? Siinä näkee, että Mel suuttuu ja puolet yleisöstäkin on, että mitä? Se on haastavaa, koska jokaisella ihmisellä on oma huumorintaju. Ei voi tehdä sellaista juttua, että kaikki ovat onnellisia. Mun tahtotila onkin, että mahdollisimman moni viihtyy.Samin näyttelijäuraan. Takana on kaksi Luokkakous-elokuvaa ja kolme kautta Konttori-tv-sarjaa. Sitä ei moni tiedä ja harva arvaa, että Sami on pyrkinyt Teatterikorkeakouluun.– Kyllä vain. Olin 18-vuotias kun hain sinne. Sain musiikista täydet, mutta joku sanoi, että ehkä tämä näytteleminen ei ole sun juttu. Vaikka olin nuori, niin palo esiintymiseen jäi kytemään. Päätin, että näyttelen vielä joskus. Nyt on ollut kivoja juttuja. Uusi leffakin tulee (Se mieletön remppa) ja siinä on ihan normaaleja kohtauksia, joissa on draamaa, eikä mennä vain naama virneessä. Saa näytellä oikeaa tunnetilaa.Sami on saanut myös toisenlaista palautetta näyttelijäntöistään, sitä ei niin ruusuista.

Kirpaiseeko palaute?





Samilla