Oletko kuin Tarina, Kristian vai Eeva-Leena? Testaa, ketä Big Brother 2019 -kisaajaa muistutat!

<section><h2><p>Ketä Big Brother 2019 -asukasta muistutat?</p></h2><p><p>Kuka onkaan sielunkumppanisi BB-talossa? Tee Ilta-Sanomien testi! </p></p></section><section><h2><p>BB-Emma</p></h2><p><p>Olen Emma. Musta joko tykätään tai sitten mua vihataan. Ainakin kuusi kissaani hyväksyvät minut sellaisena kuin olen.</p></p></section><section><h3><p>BB-Kristian</p></h3><p><p>Olen Kristian. Nyt sitä kaljaa! Liiallinen tarinointi ja vielä selvinpäin tekee minut hulluksi. Yritän ammentaa tätä maailmaa törkeiden vitsieni ja loputtomien kirosanojeni kautta mutta olen aina valmis kuuntelemaan ja oppimaan uutta. Taskussani on rahnaa ja tonnin seteleitä.</p></p></section><section><h3><p>BB-Tarina</p></h3><p><p>Olen Tarina. Tarinalla on asiaa! Olen tuleva psykologi, jonka sohvalla on aina tilaa halukkaille kuuntelijoille. Olen hyväsydäminen ja pulppuava ihminen, jolla riittää sydäntä pienimmillekin olioille.</p></p></section><section><h3><p>BB-Ville</p></h3><p><p>Olen Taivaan iskän lapsi, jolla on takanaan paheellinen entinen elämä. Olen tehokkaampi parantaja kuin burana ja lakoniset vitsini lentävät paremmin kuin iskän enkelit.</p></p></section><section><h3><p>BB-Mira</p></h3><p><p>Olen Mira. Olen räiskyvä, konstailematon ja energiajuomista virtani saava raumalainen, joka on ensimmäisenä lohduttamassa, kun muilla on vaikeaa.</p></p></section><section><h3><p>BB-Tuula</p></h3><p><p>Olen Tupu. Olen sushia rakastava keittiönhengetär, josta kuoriutuu halutessa vaikka minkälainen Magic-Mirkku! </p></p></section><section><h3><p>BB-Anu</p></h3><p><p>Olen Anu. Olen jumpasta ammentava tasapainoinen perheenäiti, joka saattaa livauttaa nuuskan huuleen eikä kaihda pientä flirttiä.</p></p></section><section><h3><p>BB-Eeva-Leena</p></h3><p><p>Olen Eevis. Ja semmottii! Olen seksinhimoinen kaiken analysoiva älykkö, jonka löytää yleensä makuuasennosta. En ota auktoriteetteja vastaan, mutta sen sijaan en ujostele oikein yhtään mitään. </p></p></section><section><h3><p>BB-Helmeri</p></h3><p><p>Olen Helmeri. Olen lapsenkasvoinen joka äidin kultavävy, josta kenelläkään ei ole mitään pahaa sanottavaa. Hurmaan söpöydelläni sekä naiset että miehet. Scoottaan suoraan sydämeesi.</p></p></section><section><h3><p>BB-Jukka</p></h3><p><p>Olen Jukka. Reteä ja kyltymätön koneistaja, joka saa naisen kuin naisen koneet ja himot hyrräämään. Olen vilttiketjun pelaaja, joka ei niin säännöistä piittaa.</p></p></section><section><h3><p>BB-Kimmo</p></h3><p><p>Olen Kimmo. Olen lentokoneita ja BB-asukkaita järjestyksessä pitävä fiksu rauhanneuvottelija, jolta löytyy tilannetajua ja nasevia huomiota. </p></p></section><section><h3><p>BB-Kevin</p></h3><p><p>Olen Kevin. Olen heteronormatiivisia ulkonäkörajoja vastustava aktivisti, joka ei pelkää puolustaa omia arvojaan.</p></p></section><section><h3><p>BB-Milla</p></h3><p><p>Olen Milla. Piristän muita twerkkipyllylläni ja iloisuudellani. Minua ei saa huonolle tuulelle kuin ennakkoluulot.</p></p></section><section><h3><p>BB-Timo</p></h3><p><p>Olen rauhallinen isähahmo suoraan it-maailmasta ja risteilyalusten trubaduurikulmauksesta. Tinder-treffeilläni pidän heilalleni kuntopiirin ja treffimme kestävät yhtä kauan kuin maapallo pyörii akselinsa ympäri.</p></p></section><section><h2><p>Mikä on silmiesi väri?</p></h2></section><section><h3><p>Kuinka usein käyt suihkussa?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä näistä nautit eniten?</p></h3></section><section><h3><p>Miten suhtaudut hyttysiin ja banaanikärpäsiin?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä sinua ärsyttää eniten?</p></h3></section><section><h3><p>Suhteesi yläkertaan?</p></h3></section>