Suomalaiskirjailijalle harvinainen kunnia: Pajtim Statovci, 29, on ehdolla arvostetun yhdysvaltalaispalkinnon saajaksi

Viihde

Suomalaiskirjailijalle harvinainen kunnia: Pajtim Statovci, 29, on ehdolla arvostetun yhdysvaltalaispalkinnon

https://www.is.fi/haku/?query=john+irving

https://www.is.fi/haku/?query=naja+marie+aidt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy