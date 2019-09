Näin Kimi Räikkönen lähti mukaan suomalaisen lyhytelokuvan sponsoriksi – ohjaaja sai kolmantena kuvauspäivänä yllättävän puhelun

Viihde

Näin Kimi Räikkönen lähti mukaan suomalaisen lyhytelokuvan sponsoriksi – ohjaaja sai kolmantena kuvauspäivänä

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tänään maanantaina, että F1-tähti Kimi Räikkönen https://www.is.fi/haku/?query=kimi+raikkonen on kotimaisen Alina-lyhytelokuvan pääsponsori.Alina-lyhytelokuvaan haettiin joukkorahoitusta heinäkuussa eikä aikaa tuen antamiseen ollut tuolloin enää aikaa kuin muutamia päiviä. Kuvauksia suoritettiin elokuussa ja syyskuun alussa tuotanto kiitti Facebook-sivullaan pääsponsoreitaan, joiden joukossa oli myös Paula Räikkönen https://www.is.fi/haku/?query=paula+raikkonen (o.s. Pietilä), joka on Kimi Räikkösen äiti.Lyhytelokuvan ohjaaja Eemeli Kelokorpi https://www.is.fi/haku/?query=eemeli+kelokorpi kertoo Ilta-Sanomille Räikkösen tulleen elokuvan sponsoriksi heti äitinsä jälkeen.– Elokuvan työryhmään kuuluva Pauli Pietilä https://www.is.fi/haku/?query=pauli+pietila (kuvaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja) on Räikkösten sukulainen. Hän oli käymässä Paulan luona ja elokuvaprojektimme tuli puheeksi. Illan päätteeksi Paula halusi lähteä mukaan joukkorahoitukseen, jonka minimitavoite täyttyi, Kelokorpi sanoo.– Myöhemmin elokuvan kolmantena kuvauspäivänä saimme soiton, että myös Kimi on lähtenyt mukaan tukemaan elokuvaa.Kelokorpi ei halua kertoa tarkemmin, millaisella summalla F1-tähti elokuvaa sponsoroi.– Kaikki sponsoreilta saadut rahat käytetään elokuvan tuotantoon. Ilman sponsoreita ei elokuvan toteuttaminen olisi ollut mahdollista ja siitä olemme erittäin kiitollisia jokaiselle, hän toteaa.Alina-lyhytelokuva kertoo tarinan nuoresta Alina-tytöstä, joka palaa vuosien jälkeen kotikaupunkiinsa ja oudot tapahtumat saavat hänet kyseenalaistamaan menneisyytensä. Elokuvan pääosassa nähdään Sofia Voltti https://www.is.fi/haku/?query=sofia+voltti ja sivuosissa Janina Taurinen https://www.is.fi/haku/?query=janina+taurinen ja Juha Uutela https://www.is.fi/haku/?query=juha+uutela Ohjaaja Eemeli Kelokorpi kertoo, että elokuvasta on kuvattu tällä hetkellä hieman yli puolet. Kuvauksia on tehty Helsingissä ja Loviisassa.– Elokuvan kutsuvierasensi-ilta on tarkoitus järjestää Helsingissä tämän vuoden lopussa. Olemme vielä etsimässä sille sopivaa paikkaa.Työryhmään kuuluvat Kelokorven ja näyttelijöiden lisäksi muun muassa kuvaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Pauli Pietilä ja apulaisohjaaja Anna-Maija Sjöholm https://www.is.fi/haku/?query=anna-maija+sjoholm