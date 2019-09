”Hävettää ihan helvetisti” – Selviytyjät-kisan luovuttanut kilpailija tilittää yllätyspäätöstä: kipeä varvas oli viimeinen niitti

Viihde

”Hävettää ihan helvetisti” – Selviytyjät-kisan luovuttanut kilpailija tilittää yllätyspäätöstä: kipeä varvas o





Tänään sunnuntaina Selviytyjät Suomi -ohjelmassa nähtiin heimoneuvostossa dramaattinen hetki, kun tubettaja-räppäri Arttu Lindeman https://www.is.fi/haku/?query=arttu+lindeman ilmoitti haluavansa jättää leikin kesken.Uupunut Arttu oli jo aiemmin tilittänyt kameroille olevansa henkisesti aivan loppu. Nuoren miehen epätoivon kruunasi se, kun hän iski varpaansa kantoon.– Tuli aika paljon mutsii ikävä siinä. Tuli vähän itku ja meinaa taas tulla, murtumispisteessä ollut Arttu kertoi kameroille.Heimoneuvostossa Kuwago-heimo äänesti Petra Garganon https://www.is.fi/haku/?query=petra+garganon ulos kisasta, mutta Arttu puuttui peliin. Hän ilmoitti, ettei kykene enää jatkamaan kilpailua.Hän poistui heimoneuvostossa kyynel silmäkulmassaan.– Fyysinen tila on ehkä 60 prosenttia ja henkinen tila 15 prosenttia, Arttu tilittää jaksamistaan heimoneuvoston jälkeen.– Sillon kun pidin heimoneuvostossa sitä puhetta, niin tuli niin sanotusti lukitulle näytölle varoitus, että kymmenen prosenttia akkua jäljellä. Se oli pahin paikka elämässäni, missä olen puhunut.Resortissa Arttua on vastassa Alma Hätönen https://www.is.fi/haku/?query=alma+hatonen , joka pudotettiin Kuwago-heimosta viime viikolla. Arttu kertoo Almalle, ettei julkkisten heimolla mene kovinkaan kaksisesti pelissä.– Nyt on kisattu neljä kilpailua ja Kuwago on hävinnyt ne kaikki, Arttu sanoo.– Olin ihan varma, että Petra äänestetään pois, jos te häviätte koskemattomuuskisan, Alma sanoo.– Petra äänestettiin pois... Arttu myöntää.– Mutta hänellä oli amuletti? Alma hämmästyy.– Ei, vaan minä luovutin. En kestänyt enää, Arttu sanoo.Arttu kertoo Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa kameroille suurimman tekijän jaksamisessaan olleen se, ettei heimo saanut millään tehtyä tulta. Niinpä he eivät myöskään voineet valmistaa ruokaa.– Viimeinen niitti mulle oli se, kun potkaisin varpaan kannonjuureen. Kilpailun alussa annoin haastatteluita, etten tule luovuttamaan kisassa. Lähden kun minut äänestetään pois. Tässä sitä ollaan, hän huokaa.Arttu kertoo Selviytyjät Suomi Extrassa yllättyneensä, kuinka rankka Selviytyjät oli fyysisesti. Muiden heimolaisten mielestä Artun negatiivinen asenne vaikutti koko heimoon. Arttu myöntää olevansa ihminen, joka lätee helposti kierroksille.– Mulla on atooppinen iho ja sain paljon aurinkoihottumaa. Se kirveli merivedessä. Oli tällaisia pieniä asioita, jotka kasaantui, hän sanoo ja kuvailee purkaneensa välillä turhautumistaan tavalla, joka heimotovereille saattoi välittyä negatiivisena asenteena.

Luovuttaminen ei ollut hetken mielijohde, vaan Arttu oli pohtinut sitä jo useiden päivien ajan. Psykologin kanssa käydyt keskustelut vain vahvistivat hänen päätöstään.– Kyllä se hävettää ihan helvetisti, että olen maitojunalla tullut takaisin Selviytyjistä. Tuhannet ihmiset hakivat ja harva pääsee. Ne ei todellakaan luovuta, Arttu suree.Hän kuvailee ohjelmassa Kuwagon vastoinkäymisten vain jatkuneen ja jatkuneen. Vaikka kisoihin hän jaksoikin tsempata, niin lopulta peli kävi hänelle liian raskaaksi.– Se meni inhimillisen rajan yli. Se oli mulle tosi merkittävä juttu. Selviytyjät on kuitenkin vain telkkaohjelma. Vaan peli. Laihduin kuuden päivän aikana kuusi kiloa. Se on kilo painoo alas päivässä, hän sanoo.– Tää ei ollu Arttu Lindemanin telkkaohjelma, hän summaa.