Viihde

Pete Poskiparta tekee temppuja, joita on lähes mahdotonta selittää – amerikkalaiset iskivät silmänsä suomalais

Miten se teki sen?

Artikkelin videolla Pete Poskiparta näyttää ällistyttävän korttitempun!

