Bloggaajapariskunta erehtyi lennättämään dronea keskellä Irania – nyt heitä uhkaa 10 vuoden vankeustuomio ”maanpäällisessä helvetissä”

Viihde

Bloggaajapariskunta erehtyi lennättämään dronea keskellä Irania – nyt heitä uhkaa 10 vuoden vankeustuomio ”maa

https://www.instagram.com/p/By1vUrIAvQT/

https://www.instagram.com/p/BsnOIDphzTH/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bft_0K_DDmI/

https://www.instagram.com/p/BerLt9kjb5u/

https://www.instagram.com/p/BkwFiaXnRBh/

https://www.instagram.com/p/BmzZ_k5HN5v/