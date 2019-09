Uutuuskirja paljastaa suomalaisen hevibändin raskaan arjen – yhtye rakasti keikkoja, mutta vihasi kiertueita: edes jättisumma ei saa palaamaan

Viihde

Uutuuskirja paljastaa suomalaisen hevibändin raskaan arjen – yhtye rakasti keikkoja, mutta vihasi kiertueita:





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Muhokselta maailmalle ponnistaneen Sentenced-yhtyeen kiertuetarinat on nyt painettu kuviksi kirjaan. Yhtyeen ex-rumpali, valokuvaaja Vesa Ranta https://www.is.fi/haku/?query=vesa+ranta on lopputulokseen tyytyväinen.– On ollut tosi mielenkiintoinen prosessi seurata alusta loppuun kirjan tekemistä. Ilman kirjaa kuvat olisivat jääneet pöytälaatikkoon pölyttymään eikä niistä olisi ollut iloa kenellekään, Ranta sanoo.Noin satasivuinen Agony Walk - On the road with Sentenced -kirja on ainutlaatuinen kuvateos bändistä, joka rakasti keikkoja mutta vihasi kiertueita. Ranta tallensi valokuviin yhtyeen arkea kiertueilla vuosina 1995–2002, jolloin bändi kiersi muun muassa Keski-Euroopassa ja Amerikassa.Ranta kertoo aloittaneensa valtavan urakan levittämällä noin 300 kuvaa Pikisaaren studionsa lattialle.– Siitä sitten valitsin ne, jotka herättivät eniten tunteita, hän kertaa kuvien valintajärjestelmää.Muhoslaisten nuorten miesten perustama Sentenced lähti ensimmäiselle viiden viikon kiertueelle Eurooppaan, kun Ranta oli juuri ja juuri täysi-ikäinen. Yhteyttä kotiin pidettiin puhelinkopeista kolikkopuhelimilla.– Nykytekniikka antaa aivan erilaiset mahdollisuudet yhteydenpitoon. Siinä mielessä kiertue-elämä on helpottunut. Monta kertaa oli koti mielessä ja ruisleipää ikävä, Ranta muistelee.Sentenced teki kaikkiaan kymmenkunta kiertuetta eri puolille maailmaa. Ranta muistaa ne erikoisena, mutta kovana työnä. Nuoret miehet ottivat matkoista kaiken ilon irti. Takahuoneessa odotti aina kaljakoreja ja pullo viinaa.– Kun 15 tyyppiä asuu samassa bussissa, niin siitä muodostuu ihan omanlainen trippinsä. Monet kuvittelevat, että hulluna vain nähdään maailmaa, mutta eihän se aina sitä ole. Keikkapaikat olivat kaupunkien laitamilla eikä sieltä nähtävyyksille lähdetty, Ranta huomauttaa.Kirjan nimen Ranta on ottanut yhtyeen kehittämästä Agony Walk -ilmaisusta. Se tarkoittaa päämäärätöntä kävelyä kaupungissa, josta ei tiedä mitään. Kävelyn tavoitteena oli selvittää edellisillan tunkkaiset miehet uuteen päivään.Muhoslainen metalliyhtye sai Suomessa aikaan jopa jonkinasteisen skandaalin, kun se teki Oulun Kärpille tunnuslaulun vuonna 2003. Routasydän-kappaleessa esiintyy sanapari veri ja kunnia, joka saksaksi oli Hitler Jugend -järjestön tunnus. Asiaa paheksui jopa Oulun tuomiorovasti saarnassaan. Kohun takia Kärpät lopetti laulun käytön peleissään.Sentenced lopetettiin vuonna 2005. Yhtye teki jäähyväislevyn ja -kiertueen, jonka jälkeen pillit pantiin pussiin. Rannan mukaan yhteinen päätös on pitänyt eikä bändiä ole viritelty uudelleen missään vaiheessa.– Olemme kertoneet levy-yhtiöllemme että jos joku kyselee keikoille, pyyntöjä ei tarvi välittää meille. Meille on tarjottu myös suoran yhteydenoton kautta tosi isoa summaa yhdestä keikasta, mutta Pohjois-Pohjanmaan miehet eivät rahasta syö sanojaan, Ranta painottaa.Ranta aloitti valokuvauksen opinnot jo yhtyeen aikana vuonna 1994. Musiikkia hän teki Sentencedin jälkeenkin, mutta pari vuotta sitten tuli pysähdys.– Halusin pitää hengähdystaukoa musahommista. Nyt ollaan alettu uudelleen soittaa kaveriporukalla. Mitään maailmanvalloitushaaveita ei ole, tavoitteena on vain pitää hauskaa, hän kertoo.Yhtyeen fanit ovat ottaneet Rannan teoksen vastaan innostuneesti. Kirjaan on paneuduttu asian vaatimalla hartaudella.– Luku ja katselukokemukseen on liittynyt monenlaisia rituaaleja. Osa sanoo, että mieliala on ollut lukiessa sekä iloinen että surullinen.Ranta on aiemmin julkaissut kirjat Lottovoittajien pöydässä – Tarinoita köyhyysrajan takaa (Like, 2017) ja Botnia-palkitun Reunalla –Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä (Like, 2018). Agony Walk on Rannan ensimmäinen kuvateos ja sen julkaisee miehen oma yritys Western Siberia Media House Oy.