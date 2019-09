Julkisuutta karttavat Loirin pojat Ukko ja Sampo ilmestyivät isänsä haastatteluun – tätä mieltä he ovat ronskista kirjasta

Viihde

Julkisuutta karttavat Loirin pojat Ukko ja Sampo ilmestyivät isänsä haastatteluun – tätä mieltä he ovat

Taiteilijalegenda

Seuraavan

Kun tilaisuus





Esityksen





Sampo Loiria





Vesa-Matti Loiri ja kirjailija Jari Tervo istuvat Helsingin Kansallisteatterin lavalla. Kello on 18.56 torstai-iltana.Muutaman minuutin kuluttua Loiri ja Tervo alkavat puhua aiemmin samana päivänä ilmestyneestä LOIRI.-elämäkerrasta, jonka he ovat yhdessä paketoineet kasaan.Pian Loiri bongaa katsomosta poikansa Ukon ja vilkuttaa tälle iloisena. Ukko, 24, vilkuttaa takaisin, leveästi hymyillen.Pari minuuttia myöhemmin samalle penkkiriville saapuu myös Loirin 25-vuotias Sampo -poika. Hänen paikkansa on hieman etäämpänä kuin isoveljensä sekä tämän vieressä istuvan Stina Toljanderin, poikien äidin.Loiri, 74, oli 1990-luvulla useita vuosia avoliitossa itseään 25 vuotta nuoremman Toljanderin kanssa. Pari erosi 1999.puolentoista tunnin ajan monipuolisuuden ruumiillistumana pidetty Loiri ja Tervo tarinoivat pääasiassa kirjan sisällöstä sekä sen syntyhistoriasta.Setin lopuksi Loiri esittää muutamia tunnettuja kappaleitaan, päättäen tunteikkaan ja humoristisen show'nsa kuuluisaan Nocturneen.Toljander ja hänen poikansa vaikuttavat kuuntelevan eläytyen maestron vahvaa tulkintaa.päättyy, Loirin pojat ovat ilmiselvästi ylpeitä näkemästään. Eikä se ole vain mieliharhaa.– En ole mikään hyvä näissä haastatteluissa, kun en ole sellaisia tehnyt, mutta hieno esitys se oli. Oli kiva huomata, että vaikka isällä on jo ikää, niin huumori hänellä on edelleen tallessa, Ukko kertoo esityksen jälkeen IS:lle.– Suhtaudun yleensä aika neutraalisti asioihin, myös isääni koskeviin. Se täytyy sanoa, että kyllä hänestä edelleen hienosti ääntä lähtee. Nämä esityksen lopussa kuullut tulkinnat olivat tosi hienoja, Sampo puolestaan sanoo.aikana useasti isänsä huumorille nauranut Ukko seisoo vankasti tuoreen, yli 700-sivuisen elämäkerran takana.– Minusta oli tosi jees, että isä teki tämän kirjan. Se tuntuu hyvältä, Ukko kertoo.Loiri avautuu elämäkerrassaan avoimesti muun muassa lukuisista naisseikkailuistaan, itsemurhayrityksestään ja huumeiden käytöstään.Jotkut ovat jo ehtineet tuomita, että Loiri meni avoimuudessaan jopa liian pitkälle – erityisesti seksikokemuksistaan puhuessaan.– Minusta oli oikein, että isä oli rehellinen kirjaa tehdessään. Miksi hän olisi valehdellut tai peitellyt asioita? Ei se olisi kannattanut, Ukko näkee.– Arvostan häntä tosi paljon.Ukko kertoo olevansa nykyään "tosi paljon tekemisissä" isänsä kanssa.– Meillä on hyvät ja läheiset välit, Ukko summaa.ei ole haastateltu LOIRI.-kirjaan. Hän kertoi olevansa huono puhumaan itsestään.– Harmi että mulla on vähän lukihäiriö, niin en tule heti lukemaan tätä kirjaa, Sampo sanoo.– Saa nähdä milloin kiinnostaa ottaa kirja käteen. Ei mikään hirveä kiire ole.Sampo ei ole seurannut LOIRI.-kirjan saamaa julkisuutta.– En ole oikein syväytynyt siihen, hän linjaa.– Kunnioitan suuresti isäni saavutuksia. Hänellä on takanaan erittäin monipuolinen ura.

Millainen on suhteesi isääsi?





– Hän on minulle enemmänkin ystävä. Hyvä ystävä, Sampo ruotii.– Isäni on elänyt hyvin poikkeuksellisen elämän. Tai kaikkien elämä on omalla tavallaan ainutlaatuinen, mutta isä on kyllä todella uskaltanut heittäytyä ja toteuttaa villeimpiäkin unelmiaan. Minusta ihmisten ylipäätään tulisi uskaltaa näyttää villejäkin tunteitaan.