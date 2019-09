Big Brother -asukkaat suunnittelevat jo yhteistä lasta – haave ”apilaperheestä” kirvoittaa kiivaan keskustelun: ”Nään tossa katastrofin”

Viihde

Big Brother -asukkaat suunnittelevat jo yhteistä lasta – haave ”apilaperheestä” kirvoittaa kiivaan keskustelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Big Brother -asukkaat keskustelevat perheistä ja perheen perustamisesta keittiössä.– Mä voin perustaa sun kanssa perheen, koska mä luotan sun kasvatuskykyihin, Kevin ilmoittaa Tarinalle.– Ihanaa! Se olis niin ihanaa, Tarina menee aivan suunniltaan ilosta.– Mulla on kyl muitakin ihmisiä, jotka on halunnu perustaa mun kanssa apilaperheen, Kevin toppuuttelee.– Minkä perheen? Mira ihmettelee.Kevin selittää, että apilaperhe on perhe, jossa homopariskunta ja lesbopariskunta hankkivat yhdessä lapsen, jolloin lapsella on kaksi äitiä ja kaksi isää.– Aha, Mira toteaa epäuskoisena.– Mulle tärkeintä siinä on, että lapsi sais useamman vanhemman, koska mulle sopis parhaiten semmonen vanhemmuus, että se lapsi on osan ajasta mun kaa ja osan ajasta toisilla, Tarina selittää.– Onks sillä sit kaks äitiä ja kaks isiä, Jukka tiedustelee.– Sillä voi olla neljä vanhempaa ja ne voi olla mitä sukupuolta tahansa, Tarina kertoo.Kevinin mielestä apilaperhe vie pohjan homoseksuaalien adoptio-oikeutta vastaan esitetyltä argumentilta, että lapsella pitää olla sekä isä että äiti – apilaperheessä lapsella on kaksi molempia.– Heterot, what do you have, mies lohkaisee.Mira puuttuu puheeseen.– Mä en tästä asiasta kauheesti tiedä, mutta mä nään jotenkin katastrofin tossa, hän sanoo.– Mulla on ihan sama fiilis, Kristian komppaa.Miran mielestä neljä ihmistä päättämässä lapsen asioista on liikaa. Hän vertaa tilannetta ystävyksiin, jotka perustavat yhteisen yrityksen ja päätyvät ilmiriitoihin. Tarina alleviivaa, että tietysti perheen vanhemmilla pitää olla hyvä keskusteluyhteys ja kyky tehdä kompromisseja.– Varmasti sen oman kumppanin kanssa on, mutta entä sitten ne toiset, Mira peräänkuuluttaa.– Emmä usko, että se on sen katastrofaalisempaa, Kevin pohtii.Tarina muistuttaa, että myös uusioperheissä on usein neljä vanhempaa. Mira on kuitenkin sitä mieltä, että uusioperheessä uudet kumppanit ovat alistuvaisia alkuperäisten vanhempien tahtoon, joten tilanne on eri.Kevin pohdiskelee omaa mahdollista perheen perustamistaan:– Jos mä perustaisin mun miehen kanssa perheen. Varsinkin, jos lapsi oli tyttö, niin mulle on tosi tärkeetä, että siinä on naisia mukana siinä kasvatusprosessissa, Kevin sanoo.Kevin kokee tärkeäksi, että hänen lapsensa saa roolimallin myös naisesta.Kuulutus keskeyttää keskustelun, joten yhteisymmärrystä ei tällä haavaa synny.