Kommentti: Vielä vuosikymmenen alussa uskoin Vesa-Matti Loirin kuolevan pian – uutuuskirja paljastaa viihdetaiteilijan elämän suurimman kirouksen

Viihde

Kommentti: Vielä vuosikymmenen alussa uskoin Vesa-Matti Loirin kuolevan pian – uutuuskirja paljastaa viihdetai





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maksanut rajun hinnan ainutlaatuisesta tähteydestään

Loiri on maksanut tähteydestään rajun hinnan. Matkaan on mahtunut päihdehelvettejä, mielenterveysongelmia, suhdesuruja, huonoa omaatuntoa isän roolista, suuria verovelkoja, milloin mitäkin. Kaiken tämän päälle hän on menettänyt kaksi lastaan ja vaimonsa.





Usko kuolemattomuuteen vahva, antanut itselleen anteeksi