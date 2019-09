Rakoileva avioliitto repi Krista Siegfridsin elämän palasiksi – lopulta laulaja tajusi, että asioiden oli muututtava: ”Itkin ja vuodatin kaiken ulos”

Viihde

Rakoileva avioliitto repi Krista Siegfridsin elämän palasiksi – lopulta laulaja tajusi, että asioiden oli muut

Ruskettunut





Viime





Tilanne





Avioeron





Siegfrids

Nyt





Syksystä

https://www.is.fi/haku/?query=antti+tuisku

Mukana