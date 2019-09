Yllätyspudotus Selviytyjissä: kisan ensimmäisenä kotiin lähetetty kilpailija typertyi äänestystuloksesta täysin – ”Hirveä häpeä”

Viihde

Yllätyspudotus Selviytyjissä: kisan ensimmäisenä kotiin lähetetty kilpailija typertyi äänestystuloksesta täysi

https://www.is.fi/haku/?query=tommi+lantinen

https://www.is.fi/haku/?query=petra+gargano

https://www.is.fi/haku/?query=arttu+lindeman

https://www.is.fi/haku/?query=juhani+koskinen

https://www.is.fi/haku/?query=alma+hatonen

https://www.is.fi/haku/?query=viivi+vaattovaara

https://www.is.fi/haku/?query=kai+fagerlund

https://www.is.fi/haku/?query=inga+chaudhary

https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+nuopponen

https://www.is.fi/haku/?query=anu+toikka

Jos et halua tietää jakson tapahtumia, niin älä lue juttua pidemmälle!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Tajusi heti pudotuksen jälkeen virheensä