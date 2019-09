Miss Suomi -finalistit säihkyvät Alanyan auringon alla! 10 kaunotarta veti ykköset ylleen – kuka heistä tekee suurimman vaikutuksen?

Viihde

Miss Suomi -finalistit säihkyvät Alanyan auringon alla! 10 kaunotarta veti ykköset ylleen – kuka heistä tekee

Kymmenen upeaa Miss Suomi -finalistia nauttivat tällä hetkellä Turkin lämmöstä, sillä missikiertue vei naiset Alanyaan asti missikeisarinna Sunneva Kantolan https://www.is.fi/haku/?query=sunneva+kantolan johdolla. Kantola kertoo IS:lle matkan alkaneen upeasti. Paikalliset ovat innoissaan suomalaisista vieraista.Tylsää hetkeä misseille ei tule, sillä matka on täynnä tärkeitä kuvauksia ja edustustilaisuuksia. Missikokelaat pääsevät sunnuntaina nauttimaan päivästä ylellisellä jahdilla, ja maanantaina edessä on virallinen cocktailtilaisuus, jossa missit pääsevät tapaamaan Alanyan arvovaltaisia vieraita ja mediaa.Sitä ennen missit pukivat ykköset ylleen ja poseerasivat Nadi Hammoudan https://www.is.fi/haku/?query=nadi+hammoudan kuvissa Alanyan upealla White in White Beach Clubilla.

Kenen ”dress to impress” -tyyli vakuutti sinut parhaiten? Äänestä jutun lopussa!