Muistatko hysteriaa aiheuttaneen XL5-yhtyeen? Tältä Mica, Jami ja Pete näyttävät yli 20 vuotta jättisuosion jälkeen

XL5:n miehistöstä Poikabändi-musikaalin ensi-illassa nähtiin Mica, Jami ja Pete, eli Mika Ikonen https://www.is.fi/haku/?query=mika+ikonen Perttu Jaakkola https://www.is.fi/haku/?query=perttu+jaakkola ja Pete Tolonen https://www.is.fi/haku/?query=pete+tolonen . Muut huitelivat maailmalla jopa Meksikossa saakka.Mutta mitä hommailevat XL-vitoset nykyään?Perttu Jaakkola pyörittää golfkenttää Ypäjällä ja on mukana ravintolamaailmassa. Pete Tolosella on pieni levy-yhtiö, se julkaisee miehen omia ja muiden kappaleita.– Teen keikkaa soolona ja porukalla, Pete kertoo.Mika Ikonen lienee eniten ollut esillä XL5:n jälkeen.– Teen musiikkia soolona, ja varmaan ensi keväänä tulee levy, Mika kertoo.– Ostin pari vuotta sitten ukulelen ja olen tehnyt sata biisiä, joista osa tulee levylle ja osa toivottavasti lähtee maailmalle muille artisteille.ToiBoys-musikaalissa bändin jätkät sekoavat aika pahasti. Mikakin on haastatteluissa kertonut, ettei hän oikein tunnista sitä tyyppiä, joka hänestä tuli menestyksen aikoihin. XL5 nautti suursuosiota 90-luvun puolivälissä.– Siinä luulee, että maailmahan pyörii sun ympärillä, mutta ei maailma pyöri kenenkään ympärillä, Mika sanoo.

Kaipaatko noita menestyksen päiviä?