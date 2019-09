Kommentti: Miss Suomi -kilpailulla oli mahdollisuus toimia edelläkävijänä, mutta lopputulos on kiusallistakin kiusallisempi

Viihde

Kommentti: Miss Suomi -kilpailulla oli mahdollisuus toimia edelläkävijänä, mutta lopputulos on kiusallistakin

Missikisojen

Kysyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhun

”Ollaan rehellisiä. Uimapukukierros ei vain esineellistä naisia, vaan myös voimistaa stereotypiaa siitä, millainen täydellisen naisvartalon tulisi olla. ”

Ollaan

Vuoden