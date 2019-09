Anna: Samu Haberin pankkitilillä lepäsi seitsemännumeroinen summa rahaa – päivittää testamenttinsa joka vuosi ennen uudenvuoden bileitä

Viihde

Anna: Samu Haberin pankkitilillä lepäsi seitsemännumeroinen summa rahaa – päivittää testamenttinsa joka vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Alla olevalla videolla Haber kertoo rikostuomiostaan Vain elämää -sarjassa vuonna 2017.