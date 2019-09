Viihde

Tähtikoomikko loukkaantui rajussa kolarissa – ryömi autonromusta hakemaan apua ystävilleen

Viranomaisten mukaan Hart, 40, sai vakavia selkävammoja sunnuntaina tapahtuneessa onnettomuudessa ja on sairaalahoidossa.Onnettomuus tapahtui aamuyöllä mutkaisella valtatiellä Kalifornian osavaltiossa lähellä Los Angelesia. Poliisin mukaan Hart oli matkustajana omistamassaan vuoden 1970 Plymouth Barracuda -muskeliautossa, kun kuljettajana toiminut 28-vuotias mies menetti auton hallinnan. Autossa matkusti lisäksi kuljettajan 31-vuotias naisystävä.TMZ-sivuston mukaan auto osui puiseen aitaan ja putosi sitten katolleen syvään ojaan. Sivuston julkaisemissa kuvissa auton keula on tuhoutunut pahasti ja lyttyyn painunut katto on jouduttu leikkaamaan irti.Uutistoimisto AFP:n mukaan kuljettaja ja tämän naisystävä olivat jääneet tilanteessa puristuksiin autonromun sisään. Ulos ryömimään päässeen Hartin kerrotaan lähteneen vammoistaan huolimatta hakemaan paikalle apua.Amerikkalaismedian mukaan Hart ehti omistaa tehokkaan klassikkoautonsa vasta pari kuukautta. Hänen kerrotaan hankkineen sen kesällä itselleen syntymäpäivälahjaksi.Elokuussa julkaisemassaan Instagram-päivityksessä Hart poseeraa autonsa kanssa ja kertoo ostaneensa sen 40-vuotisjuhlansa kunniaksi.Koomikonuran lisäksi myös elokuvarooleissa nähty Hart muistetaan muun muassa vuonna 2017 ensi-iltansa saaneesta elokuvasta Jumanji.Hartin piti juontaa tämän vuoden Oscar-gaala, mutta hän jättäytyi pois tehtävästä sen jälkeen kun julkisuuteen päätyi hänen kirjoittamiaan vanhoja homofobisia Twitter-viestejä.