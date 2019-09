Rakastettu Jukka Virtanen on kuollut – näin ystävät ja kollegat kuvailivat monitaituria vuosi sitten 85-vuotispäivänä

Viihde

Rakastettu Jukka Virtanen on kuollut – näin ystävät ja kollegat kuvailivat monitaituria vuosi sitten 85-vuotis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilta-Sanomat julkaisee nyt ohessa uudestaan kyseisen, Virtasen 85-vuotispäivän kunniaksi 25. heinäkuuta 2018 julkaistun artikkelin.





On tullut





Kesän

Jalkapalloa









Laulujen









”Yhtä lailla jätkien ja herrojen kaveri”