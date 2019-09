Legendaariset laulajaveljekset Matti ja Teppo suunnittelevat jättävänsä keikkalavat syksyn jälkeen: ”Mä olisin jo 20 vuotta halunnut himmata, mutta Masa...”

Viihde

Legendaariset laulajaveljekset Matti ja Teppo suunnittelevat jättävänsä keikkalavat syksyn jälkeen: ”Mä olisin

Katso ylhäältä olevalta videolta, miten Matti ja Teppo kehuvat toisiaan. Kumpi on ”tarpeeksi komea” ja kumpi harkitsevampi?





Mä olisin jo 20 vuotta halunnut himmata, mutta Masa on sisällä musiikkibisneksessä sydänjuuriaan myöten. Olen siinä ihanasti roikkunut mukana.





Pitää katsoa, mitä mieltä Teppo on uusista biiseistä. Innostuuko se?





Alla olevasta videossa Matti ja Teppo koeajavat Turun Kakolanmäen Funikulaarin.

Me pojat olemme kumpikin jo yli 70-vuotiaita ja joskus on lopetettava. Meillä kummallakin on ihania lapsenlapsia, joiden kanssa olisi mukava olla enemmän – ja laulaa heille iltalauluja.

