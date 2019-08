Saija Tuupanen on seurustellut Sami Hedbergin kanssa jo useamman kuukauden – elävät suhteessaan hetki kerrallaan: ”Ei pidä tehdä liian suuria suunnitelmia”

Viihde

Saija Tuupanen on seurustellut Sami Hedbergin kanssa jo useamman kuukauden – elävät suhteessaan hetki kerralla

2003 tangokuningattareksi kruunattu Saija Tuupanen https://www.is.fi/haku/?query=saija+tuupanen on yksi ahkerimmin keikkailevia suomalaisartisteja. Kuningatarvuonna keikkoja oli 265. Vaikka alkurytinän jälkeen oli pientä pudotusta, määrät ovat jälleen päälle kahdensadan.Tahti on niin kiivas, että kovempaan Saija ei taivu. Välillä on pakko levätä.– Menneistä vuosista viisastuneena pidin kymmenen päivänä loman ennen juhannusta. Se teki tosi hyvää. Muutenkin yritän aina pariin kuukauteen mahduttaa yhden lomajakson. Mutta ei se helppoa ole. Kyselyjä tulee paljon ja joka paikkaan haluaisin mennä, Saija sanoo.Hän myöntää, että raja on vedettävä viimeistään omaan jaksamiseen. Niin energinen ja iloinen kuin Saija on, hänenkin vuorokaudessaan on vain 24 tuntia.Työ vie, mutta se tuo vielä enemmän.– Vaikka juuri on ollut kahden viikon työputki, niin illalla mietiskelin sitä, miten paljon työstäni tykkään.– Tanssipaikka oli eilenkin ihan piukassa. Ihmiset tulivat iloisena kertomaan, miten hyvän mielen heille teen. Siitä se palkinto tulee. Minulla on jokin tarkoitus, että olen ihmisiä viihdyttämässä.vuosina Saija on raivannut tilaa kalenteriinsa, ei vapaalle, vaan kesäteatterille. Tänä vuonna hän on ollut mukana Ränssin Kievarin esityksessä Kuka nyt soittaa, Sir?. Näytökset jatkuvat elokuun lopulle.Teatterin takia Saija on asunut kesän Keski-Suomessa. Sama toistunee ensi kesänä, koska Saija paljastaa saaneensa kesän 2020 näytelmän pääroolin.– Tein sellaisen ratkaisun, että sinä aikana, juhannuksesta heinäkuun lopulle, en tee tanssikeikkoja, paitsi muutaman. Ihan en pysty olemaan keikoitta, Saija nauraa.Teatteri on tuonut Saijan elämää uusi asioita ja uuden oppimista. Se pitää mielen virkeänä. Teatterin oppeja voi tuoda myös tanssikeikoille.– Olo keikalla on jotenkin tosi vapautunut. Se opettaa vapautta, kun teatterissa ei tarvitse olla oma itsensä. Saa myös opetella koreografioita ja tanssia. Olen ihan hurahtanut kesäteatteriin.työtahti vaatii hyvää kuntoa. Saija harmittelee, että kuntoilu on jäänyt liian vähälle. Toisaalta keikkailu on liikuntaa sekin.– Tykkään käydä salilla, mutta se meni vähän yli ja aloin stressata sitä. Ravasin jumpissa ja kroppa alkoi väsyä. Piti antaa aikaa levolle. Nyt teen kävelylenkkejä ja pidän huolta ruokavaliosta.– Elämä on yhtä oppimista. Jännä miten sitä kuvittelee jaksavansa, ja sitten huomaa, ettei jaksa. Mutta eihän tässä enää kaksikymppisiä olla.Saija on onnekas, sillä hän ei kärsi univaikeuksista. Keikkabussissa Saija nojaa penkillä istuessaan tyynyyn ja nukahtaa sekunneissa.– Ei tarvitse unta kysellä. Pojat saattavat soittaa musaa täysillä, minä en kuule mitään. Eikä ole edes korvatulppia.Artistit usein ajavat itse keikkapaikoille, Saija liikkuu bändin kanssa bussilla, jos se suinkin on mahdollista. Matka sujuu rattoisammin eikä tarvitse keskittyä ajamiseen, mikä sekin osaltaan aiheuttaa lisärasitusta.Saija odottaa jo syyskuuta ja siellä siintävää kahden viikon lomaa.– On suunnitelmissa, jos piipahtaisi Espanjassa. Mutta Pohjois-Karjalakin kutsuu. Ihan liian vähän tulee käytyä äidin ja isän luona. He käyvät kyllä joskus keikoilla ja teatterissakin katsomassa, mutta se ei ole varsinaista yhdessä olemista.– Vanhemmilta tulee kannustusta. Ihanaa, kun äiti aina sanoo, että muistathan, että olemme ylpeitä sinusta. Ihan kuin pienelle tytölle, Saija hymyilee.on seurustellut useamman kuukauden Sami Hedbergin https://www.is.fi/haku/?query=sami+hedbergin kanssa. Pari ei ole suhdettaan suuremmin kuulutellut, mutta ei liioin ole sitä salannutkaan.Yhteishaastatteluun heitä ei toistaiseksi ole saanut. Eikä Saija kovin paljon paljasta parin elämästä tässäkään yhteydessä.– Kiitos hyvin meillä menee, Saija kuittaa kyselyt kuulumisista.

Lehtitietojen mukaan asutte yhdessä. Pitääkö paikkansa?





