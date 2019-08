Lauri Mikkola nousi pystymetsästä suosikkimusikaalin drag-taituriksi – napsii nyt huippurooleja: ”Osuin kultasuoneen”

Viihde

Lauri Mikkola nousi pystymetsästä suosikkimusikaalin drag-taituriksi – napsii nyt huippurooleja: ”Osuin kultas

Tampereen





Tarina on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Poikabändejä





Lähes





Tänä kesänä