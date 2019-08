Niina Lahtinen julkaisi karun kuvan jalastaan: ”Onko reiteeni ilmestynyt Jeesus vai...” – mitä sinä näet tässä kuvassa?

Viihde

Niina Lahtinen julkaisi karun kuvan jalastaan: ”Onko reiteeni ilmestynyt Jeesus vai...” – mitä sinä näet tässä

Niina Lahtisen Instagram-kuva on saanut ihmiset tulkitsemaan, mitä hänen reidessään oleva mustelma muistuttaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy