Cristiano Ronaldon tyttöystävä Georgina, 25, elää kotiäitinä uskomattoman luksuksen keskellä – näin hän viekoittelee futistähteä öisin

Cristiano Ronaldon tyttöystävä Georgina, 25, elää kotiäitinä uskomattoman luksuksen keskellä – näin hän viekoi









Portugalilainen futistähti Cristiano Ronaldo https://www.is.fi/haku/?query=cristiano+ronaldo , 33, on yksi maailman suurimmista urheilutähdistä ja seuratuimmista jalkapalloilijoista.Ronaldon kanssa luksuselämästä nauttii hänen tyttöystävänsä, Georgina Rodriguez https://www.is.fi/haku/?query=georgina+rodriguez . 25-vuotias kaunotar toimii äitinä Ronaldon kolmelle lapselle sekä parin yhteiselle Alana https://www.is.fi/haku/?query=alana -tyttärelle. Ronaldon parivuotiaat kaksoset ovat syntyneet yhdysvaltalaisen sijaissynnyttäjän avulla. 9-vuotiaan Cristiano juniorin https://www.is.fi/haku/?query=cristiano+juniorin äitiä jalkapallotähti ei ole koskaan paljastanut.Ronaldo ei juurikaan ole kertonut perhe-elämästään julkisuudesta, mutta nyt tähden naisystävä Georgina avaa parin yksityiselämää The Sun -lehden haastattelussa. Lapsuutensa köyhyydessä eläneen Rodriguezin elämä mullistui kertaheitolla, kun hän tapasi Ronaldon muutama vuosi sitten.– Niin kuuluisan miehen puolisona oleminen ei ole helppoa, mutta en vaihtaisi sitä mihinkään, Georgina Rodriguez sanoo The Sunille.Rodriguez syntyi pienessä Jacan kylässä Pohjois-Espanjassa vaatimattomiin oloihin. Nuorena hän haaveili urasta balettitanssijana, muttei päässyt toteuttamaan unelmaansa perheen huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Rodriguezin vanhemmilla ei ollut varaa maksaa tyttärensä balettitunteja, joten tämä joutui luopumaan unelmastaan.Ballerinan uran sijaan Rodriguez päätti suunnata muodin pariin. Sunin mukaan hän muutti teini-iässä suuremmalle paikkakunnalle, aloitti työt tarjoilijana ja haaveili työstä muotiliikkeessä. Työ kansainvälisessä vaateketjussa vaati kuitenkin kielitaitoa.17-vuotiaana Rodriguez matkusti Britanniaan ja opetteli englantia työskentelemällä au pairina. Vuonna 2016 hän lopulta nappasi unelmatyönsä Guccin vaateliikkeessä. Samoihin aikoihin Ronaldo iski silmänsä Rodrigueziin Madridissa järjestetyssä tapahtumassa. Kaksikko tutustui ja alkoi tapailla, mutta piti suhteensa aluksi salassa.– Se oli rakkautta heti ensisilmäyksellä meille molemmille, Rodriguez sanoo.

Kaunotar kuvailee parilla olevan väkevä henkinen yhteys, mutta hän kokee myös tärkeäksi sen, että parilla riittää kipinää myös petipuuhissa.Niinpä Rodriguezilla on omat niksinsä, joilla viekoittelee futistähteä.– Tunteeni häntä kohtaan on voimakkaampaa kuin mikään muu. Yhdessä olemme vahvempia ja me ihailemme toisiamme. Mutta houkutus ja unelmointi on tärkeää. Nukun aina alusvaatteissa ja pidän seksikkäistä alusvaatteista, hän paljastaa The Sunille.– Seksikkäät alusvaatteet pitävät miehen tyytyväisenä, hän vinkkaa.