Viihde

Children of Bodom esiintyy tänään rankkasateiden keskipisteessä – keikkajärjestäjä: "Sadetutkaa on tarkkailtu"

Juuri nyt

Children of Bodom on palannut maailmalta ja vuorossa on bändin isoin keikka koskaan kotimaan kamaralla. Etelä-Suomeen on ennustettu uusia rankkasateita.

