Huuman uusi kausi toteutetaan poikkeuksellisella budjetilla – juontaja Roope Salminen epäröi, kunnes kuuli harvinaiset sanat tuotannolta

syksynä MTV3:lle palaava Huuma lupaa niin yllätyksiä ja vedätyksiä kuin tähtiä ja musiikkiesityksiäkin – ja Jättipotti-osion, jossa joku onnellinen pääsee joka viikko pelaamaan kuudestatoista eri palkinnosta.Syksyn suursatsauksen juontajina nähdään Roope Salminen https://www.is.fi/haku/?query=roope+salminen Ernest Lawson https://www.is.fi/haku/?query=ernest+lawson ja heidän miniversionsa sekä Jenni Kokander https://www.is.fi/haku/?query=jenni+kokander Ernest ja Jenni ovat tehneet aiemminkin paljon töitä yhdessä. Luottamus toisiin tulee heidän mukaansa näkymään myös tv-ruuduissa.– Kanavalla oli ihan sama porukka mielessä kuin minulla. He kysyivät, kenen kanssa haluaisin tehdä tätä, ja vastasin Erkun ja Jennin. Ei niihin tehtäviin ollut oikeastaan muita vaihtoehtoja, Roope kertoo.– Saamme olla taas kolme muskettisoturia, Jenni toteaa.– Roope on meistä se kokoava voima ja tukipilari, joka pitää kaikista huolta ja homman kasassa. Erkku taas on mun oma leikkikaveri ja Samu Sirkka, joka provosoi mut pelleilyyn ja samalla uskaltaa sanoa, mitä ei pidä tehdä, ettei mopo karkaa täysin käsistä, Jenni arvioi kollegoitaan.Vaikka tiimi on hyvä, Ernest löytää yhteistyöstä myös haasteita.– Ammatillisuus saattaa välillä unohtua ja heitämme vaan jotain tyhmiä vitsejä ja källitämme toisiamme, Ernest nauraa.kerran Huuma nähtiin Suomen televisioissa vuonna 2009. Tuolloin ohjelmaa luotasivat Jaakko Saariluoma https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+saariluoma Lorenz Backman https://www.is.fi/haku/?query=lorenz+backman ja heidän miniversionsa sekä ohjelman emäntänä toiminut Niina Backman https://www.is.fi/haku/?query=niina+backman . Nyt nähtävä ohjelma ei ole suora kopio aiemmasta versiosta, vaan enemmän oppia on otettu sarjan brittiversiosta Ant & Dec's Saturday Night Take­away.– Noin 30 prosenttia osioista on samoja kuin aiemmassa Suomen-versiossa. Osassa alkuperäinen idea on sama, mutta ne ovat kehittyneet nykypäivään, ohjelman tuottaja Maria Aaltonen https://www.is.fi/haku/?query=maria+aaltonen kertoo.Roope kertoo epäilleensä sitä, saadaanko Huuma toteutettua Suomessa yhtä hyvin kuin Britanniassa.– Brittiversio on ihan sairaan hyvä, ja olin skeptinen sen suhteen, että eihän meillä ole rahaa tehdä tällaista. Minulle vastattiin, että ”nyt ensimmäistä kertaa urallasi kuulet televisiotuotannossa tällaiset sanat, että nyt on budjettia. Ei mitään hätää, me pystytään toteuttamaan näitä samoja juttuja kuin brittiversiossa”, Roope kertoo.– Huuma on MTV3:n suurta viikonlopun viihdeohjelmistoa, joka on kalliimpaa kuin keskiverto-ohjelmamme. Tiedossa on paitsi iso livelähetys, myös ohjelma, jonka ennakkosuunnitteluun, yllätyksiin ja insertteihin on käytetty erittäin paljon aikaa ja resursseja. Eli taloudellinen panostuksemme ohjelmaan on suuri, tuottaja Hanna Kortti https://www.is.fi/haku/?query=hanna+kortti kertoo sähköpostitse kysyttäessä Huuman budjetista.Kortti lupaa satsauksen näkyvän katsojalle konkreettisesti. Huumassa tullaan esimerkiksi näkemään ”valtavan suuri” studioyleisö, joka myös valaistaan ja nähdään kameroissa.nähtävien pikku-Roopen ja pikku-Erkun henkilöllisyyttä ei ole vielä paljastettu, eivätkä Roope ja Ernest ole vielä tavanneet heitä.– Haaveilin silloin 10 vuotta sitten, että oispa mahtavaa olla tuolla minijuontajana, ja nyt mä saan oman miniversioni, Roope hihkuu.– Mua jännittää tosi paljon, koska se on tosi omituinen tilanne, että siinä vieressä on miniversio minusta, Ernest nauraa.– Sen näkee sitten, tuleeko musta jotenkin isällinen hahmo hänelle vai isoveli vai mikä se suhde tulee olemaan.Minijuontajat on valittu yleisen castingin kautta ja hakijoita oli paljon.– Etsimme ihan julkisesti ja soitimme lastenteattereita läpi. Meillä kävi tosi paljon lapsia monivaiheisessa castingissa ja superihania tyyppejä oli tosi paljon, mutta meidän piti löytää sellainen porukka, joka sopii tosi hyvin myös yhteen.

