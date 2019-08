Viihde

Mäkiauto GP 2019: Saippualoota Kustoms voitti, Mörkö hurmasi yleisön – katso koko ISTV:n lähetys tallenteena!

Katsastus: Kaikki autot katsastettiin ennen kilpailua. Katsastuksessa tarkistettiin, että autot olivat sääntöjen mukaiset (mm. toimivat jarrut, enimmäispaino ym.) ja annettiin pisteet autojen ulkonäöstä ja teknisestä laadusta.

Kaikki autot katsastettiin ennen kilpailua. Katsastuksessa tarkistettiin, että autot olivat sääntöjen mukaiset (mm. toimivat jarrut, enimmäispaino ym.) ja annettiin pisteet autojen ulkonäöstä ja teknisestä laadusta. Lähtöshow: Kullakin tiimillä oli lähtölavalla noin puoli minuuttia aikaa esittää alkushow’nsa, joka liittyy auton teemaan. Tuomaritornissa olleet tuomarit antoivat show’lle pisteet nostamalla numerokyltit kaiken kansan näkyville.

Kullakin tiimillä oli lähtölavalla noin puoli minuuttia aikaa esittää alkushow’nsa, joka liittyy auton teemaan. Tuomaritornissa olleet tuomarit antoivat show’lle pisteet nostamalla numerokyltit kaiken kansan näkyville. Kisa-aika: Noin 300 metrin mittaisella radalla kellot pysähtyivät, kun auto – kuljettajan piti olla kyydissä – ylitti maaliviivan.





Saippualoota Kustoms, Kouvola Warhawk P-40, Karjaa Horem Akhet, Lohja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saippualoota Kustoms

Warhawk P-40

Horem Akhet