Love Islandista tutun Senjan, 25, seitsemän vuoden suhde päättyi painajaismaisella tavalla – ohjelma repi auki vanhat haavat: ”Taasko mulle käy näin”

Viihde

Love Islandista tutun Senjan, 25, seitsemän vuoden suhde päättyi painajaismaisella tavalla – ohjelma repi auki





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BpP2cHfnK_r/

https://www.instagram.com/p/BpFLuZUFG9G/





https://www.instagram.com/p/BpeXdmLnDTH/