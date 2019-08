Riku Nieminen poseeraa Trivago-mainoksista tutun vaimonsa ja lastensa kanssa harvinaisessa yhteiskuvassa – ”Iskää jännittää”

Viihde

Näyttelijä Riku Nieminen saapui torstaina perheensä kanssa Angry Birds -elokuva 2 -elokuvan kutsuvierasnäytökseen. Näyttelijä poseeraa vaimonsa, Annika Poijärven ja lapsiensa Roopen, 6, ja Hilman, 6, kanssa harvinaisissa yhteiskuvissa.32-vuotias Nieminen matkaa kuun lopulla Berliiniin. Lomailusta ei ole kyse, sillä hänellä avautuu siellä yhteisnäyttely kuvataiteilija Sofi Häkkisen kanssa.- Kyseessä on elämäni ensimmäinen näyttely, jossa minulta on esillä valokuvia ja videoteoksia. All inclusive nimeä kantava näyttely käsittelee matkakohteita, Riku Nieminen kertoi.Lokakuussa näyttely siirtyy Berliinistä Raumalle.Nieminen toi torstaina koko perheensä katsomaan Angry Birds -elokuva 2:sta. Hänellä kuten myös kuusivuotiaalla Roope-pojalla on siinä äänirooli.- Vähän jännittää, mutta iskää jännittää enemmän, tomera pikkumies totesi.Niemisen näyttelijävaimo Annika on tullut tutuksi tv:n Trivago-mainoksista, mutta myös Kansallisteatterin näyttelijänä.- Näytelmät Yhdestoista hetki ja Kolme sisarta työllistävät syksyllä. Olen mukana myös joulukuussa ensi-iltansa saavassa Rikinkeltaisessa taivaassa, Poijärvi mainitsi.Hän ei lupaa perheen enää kasvavan.- Kyllä tämä on nyt tässä. Meillä on nyt loistava perhe koossa, Annika hymyili.