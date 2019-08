Viihde

Mämmi ja Mörkö mittailevat muskeleitaan Mäkiauto GP:ssä – tiimiesittelyissä pikkupaikkakuntien ylpeydet

Katso Mämmibilin tiimiesittely tämän artikkelin yllä olevalta videolta.

Katso Mörkö Racing Teamin tiimiesittely alla olevalta videolta.

Millaisia kokemuksia sinulla on mäkiautoista? Ilta-Sanomat kerää lukijoiden mäkiautomuistoja vuosien varrelta. Voit osallistua lähettämällä tarinasi, kuvan tai molemmat Ilta-Sanomien lomakkeella https://www.is.fi/laheta-kuva/ tai Whatsapp-viestillä numeroon 040-660 9019.