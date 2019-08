Viihde

Virve Rosti sai Iskelmä-Finlandian – kymppitonni käteistä ja kosolti kunniaa





Vicky Rosti aloitti uransa 15-vuotiaana koulutyttönä 1970-luvun puolivälissä. Kun koulusta oli kesälomaa, Vicky esiintyi monena kesänä Danny-Show´ssa. Tuon aikainen esimies Danny eli Ilkka Lipsanen sai Iskelmä-Finlandian viime vuonna.Vickyn ensimmäinen levy oli Kun Chicago kuoli (1975), ja se räjäytti heti pankin. Seuraavana vuonna ilmestyi lähes yhtä kova hitti Tuolta saapuu Charlie Brown. Liekö nähty Vickyn keikkaa ilman noita hittejä.Menestystä on riittänyt myöhemminkin: Näinkö meille täällä käy, Jolene, Oon voimissain, Menolippu, Rahaa, rahaa, rahaa...Viime vuosina radioissa on soinut tiuhaan pitkälti omaelämäkerrallinen kipale Mitä pidit. Siinä Vicky tykittää niin valtavan määrän tekstiä, että heikompaa hirvittää. Vicky on kertonut, että sanojen opettelu vei toista kuukautta.Vicky Rosti edusti Suomea Euroviisuissa 1987. Edustuskappaleena oli Petri Laaksosen Sata salamaa, sekin kestää kulutusta yhä tänäkin päivänä.Vuonna 1991 Vicky perusti Freemanin ja Kari Kuivalaisen kanssa Menneisyyden vangit. Suosiota on riittänyt silläkin.Nelosen Kuorosodassa 2010 Vicky johti Vantaan kuoroa. Yleisöäänestyksessä sijoitus oli neljäs. Seuraavana vuonna tuli Vantaan kulttuuripalkinto.Iskelmä-Finlandia –ehdokkaana Vicky oli 2005. Silloin palkinnon sai Jari Sillanpää. Tuohon aikaan ehdokkaat julkistettiin, nykyään kerrotaan vain voittaja. Valinnan tekee asiantuntijaraati, jonka kokoonpanoa ei ole julkistettu. Vain puheenjohtaja tiedetään, hän on Turkka Mali.Iskelmä-Finlandian voittajana Vicky Rosti on kovassa seurassa. Aiemmin palkinnon ovat saaneet sellaiset kiintotähdet kuten Katri-Helena, Paula Koivuniemi, Eino Grön, Kari Tapio, Marion Rung ja iso joukko muita vastaavan kokoluokan artisteja.Palkintoseremonioiden jälkeen Vicky Rosti esiintyy Tapsan Tahdeilla Nokialla.