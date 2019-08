Erika Sirola on suomalaisille vieras, vaikka hänen megahittiään on kuunneltu 147 miljoonaa kertaa – 20-vuotias viraalihitti hukkuu viestipyyntöihin

Viihde

Erika Sirola on suomalaisille vieras, vaikka hänen megahittiään on kuunneltu 147 miljoonaa kertaa – 20-vuotias

Linjalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Espoolainen

Yhtäkkiä





Puhelinyhteys





Erika





Erika

Eniten