Anssi Kela ja Tuure Kilpeläinen haikailevat päättyvän festarikesän perään: ”Kesällä keikkailu on ihan erilaista kuin muulloin”

Viihde

Anssi Kela ja Tuure Kilpeläinen haikailevat päättyvän festarikesän perään: ”Kesällä keikkailu on ihan erilaist

– Eihän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Keikkakesä





Kela









Suomipop





Laveaa