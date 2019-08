HS: Helmikuussa eronnut Lauri Tähkä pakeni ongelmiaan Italiaan – kertoo nyt, mitä matkalla oikeasti tapahtui: sammui kadulle, kadotti kenkänsä...

Viihde

HS: Helmikuussa eronnut Lauri Tähkä pakeni ongelmiaan Italiaan – kertoo nyt, mitä matkalla oikeasti tapahtui:





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.is.fi/haku/?query=villegallen

https://www.is.fi/haku/?query=elastisen

https://www.is.fi/haku/?query=antti+tuiskun