Kirjailija Raija Oranen, 70, joi pullotolkulla viiniä päivittäin, kunnes hälytyskellot alkoivat soida – lääkärin kysymys muutti elämän

Kirjailija Raija Oranen, 70, joi pullotolkulla viiniä päivittäin, kunnes hälytyskellot alkoivat soida – lääkär

Kirjailija Raija Oranen, 70, ja muusikko Irina Saari, 44, eivät juo alkoholia. He kertoivat päätöksestään IS:lle tikkakisan tiimellyksessä. Tie tipattomuuteen on kulkenut heillä erehdyksen ja sairaalan kautta.

