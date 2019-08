Sari Havas sopi Tinder-treffit varmuuden vuoksi niin, että oli mahdollista paeta – charmikas Risto pyyhkäisikin jalat alta: ”Siinä ei aikailtu”

Viihde

Sari Havas sopi Tinder-treffit varmuuden vuoksi niin, että oli mahdollista paeta – charmikas Risto pyyhkäisiki

Sari Havas on pitänyt yhtä kihlattunsa kanssa kolmen vuoden ajan. Deittisovelluksesta löytynyt rakkaus roihahti ensitreffeillä niin tulisesti, että seuraavat tärskyt sovittiin Riston kotiin.





