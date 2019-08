Viihde

Tuntematon, Star Wars, Kummisetä... Muistatko nämä ikoniset leffarepliikit? Testaa taitosi IS:n jättivisalla!

<section><h2><p>Muistatko nämä elokuvista tutut sitaatit? Testaa taitosi!</p></h2><p><p>Ilta-Sanomat koosti 25 ihmisten huulille jäänyttä, elokuvista kuultua lausahdusta.</p></p></section><section><h2><p><strong>“You talkin' to me?”</strong></p></h2><p><p>Kuka seuraavista näyttelijöistä sanoo tämän ikonisen lausahduksen Travis Bicklen suusta elokuvassa Taxi Driver - Taksikuski, 1976</p></p></section><section><h3><p><strong>“I'll be back”</strong></p></h3><p><p>Mikä Arnold Schwarzeneggerin näyttelemä Terminator-malli tokaisee näin elokuvissa <em>The Terminator </em> ja <em>Terminator 2: Judgement Day?</em></p></p></section><section><h3><p><strong>“Yippee-ki-yay, motherfucker!”</strong></p></h3><p><p>Monessaako <em>Die Hard </em>-elokuvassa (sensuroimattomissa versioissa) näyttelijä Bruce Willis lausahtaa näin.</p></p></section><section><h3><p>Heath Ledger näyttelee Jokeria vuoden 2008 elokuvassa<em> The Dark Knight - Yön ritari</em>. Miten tämän Jokerin kuuluisa kysymys kuuluu?</p></h3></section><section><h3><p>“Say 'hello' to my little friend”</p></h3><p><p>Mikä on Al Pacinon näyttelemän gansteripomon nimi vuoden 1983 elokuvassa Scarface - aarpinaama.</p></p></section><section><h3><p>Jenny huusi Forrestille: “Run Forrest! Run!” </p></h3><p><p>Miksi Tom Hanksin näyttelemä nuori Forrest Gump lähti juoksemaan vuoden 1994 elokuvassa <em>Forrest Gump</em>?</p></p></section><section><h3><p>Mikä on Star Wars - Tähtien sota -elokuvasarjasta tuttu lausahdus?</p></h3></section><section><h3><p>”I’m the king of the world”</p></h3><p><p>Kenen seurassa Leonardo DiCaprion näyttelemä Jack Dawson huutaa tämän kuuluisan sitaatin vuoden 1997 <em>Titanic</em>-elokuvassa?</p></p></section><section><h3><p>”My precious.”</p></h3><p><p>Mikä hahmo <em>Lord of the Rings - Taru sormusten herra</em> -elokuvista käyttää tätä nimitystä Valtasormuksesta?</p></p></section><section><h3><p>Mitä Samuel L. Jacksonin näyttelemä Jules Winnfield lausahtaa elokuvassa Pulp Fiction haukatessaan hampurilaisesta?</p></h3></section><section><h3><p>John Belushi näyttelee The Blues Brothers -elokuvassa Joliet Jakea, joka tokaisee mielenosoituksen aikana lentävän lauseen - mistä osavaltiosta on kyse?</p></h3></section><section><h3><p>”You’re a wizard, Harry!”</p></h3><p><p>Mikä Harry Potter -hahmo kertoo nämä uutiset Potterille?</p></p></section><section><h3><p>”Minä en lähde minnekkään. Minä seison kovennettua!” </p></h3><p><p>Kolme sotilasta seisoo kovennettua, koska jäivät kiinni poistuttuaan marssirivistöstä. Yhtäkkiä alueeseen kohdistui pommitus. Kuka seuraavista hahmoista sanoi näin?</p></p></section><section><h3><p>Mistä yksinpuheleva Chuck Noland (Tom Hanks) on niin innoissaan elokuvassa Cast Away - tuuliajolla?</p></h3></section><section><h3><p>“Shaken, not stirred.” </p></h3><p><p>Minkä alkoholijuoman agentti 007, James Bond yleensä tilaa? </p></p></section><section><h3><p>Mitä sananlaskua Vesa-Matti Loirin näyttelemä Uuno Turhapuro käyttää vuoden 1976<em></em> elokuvassa Lottovoittaja UKK Turhapuro?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä lause kuullaan näyttelijä Oiva Lohtanderin suusta elokuvassa <em>Kummeli Kultakuume</em>.</p></h3></section><section><h3><p>”Tappakaa tähän koko sakki, mukulat ja kaikki. Mutta kotoani mä en lähre, tää on mun viimeinen sanani!”</p></h3><p><p>Kenen perhettä ollaan häätämässä elokuvassa Väinö Linnan kirjallisuuteen perustuvassa elokuvassa Täällä Pohjantähden alla.</p></p></section><section><h3><p>Miten Clark Gablen roolihahmo Rhett Butler vastaa Scarlettille, kun hän kysyy "Where should I go? What should I do?"?</p></h3><p><p>Elokuva <em>Gone With the wind - Tuulen viemää</em>, 1939.</p></p></section><section><h3><p>“I see dead people.”</p></h3><p><p>Mistä hiuksia nostattavasta elokuvasta tämä lausahdus on?</p></p></section><section><h3><p>Mitä Patrick Swayzen roolihahmo Johnny Castle sanoo ennen <em>Dirty Dancing - Kuuma tanssi</em> -elokuvan viimeistä tanssikohtausta?</p></h3></section><section><h3><p>”I’m going to make him an offer he can’t refuse.”</p></h3><p><p>Missä The Godfather - Kummisetä -elokuvasarjan osassa tämä lausahdus kuullaan?</p></p></section><section><h3><p>”Ei maa saa olla lökäpöksyjen käsissä.”</p></h3><p><p>Kuka seuraavista hahmoista sanoi tämän elokuvassa <em>Tähdet kertovat, komisario Palmu</em>?</p></p></section><section><h3><p>"Jokainen murhaaja tekee virheen, tämä teki niitä kaksi."</p></h3><p><p>Kenen suusta tämä lause kuultiin vuoden 1961 elokuvassa <em>Kaasua, komisario Palmu</em>?</p></p></section><section><h3><p>“Children of the night what sweet music they make”</p></h3><p><p>Mikä ikoninen elokuvahahmo lausuu nämä sanat?</p></p></section><section></section><section></section>