Bachelor-sarjassa tavannut pariskunta joutui keskelle painajaista – Jade, 32, synnytti poikavauvan vaatehuoneessa: ”Elämäni pelottavin hetki”

Viihde

Bachelor-sarjassa tavannut pariskunta joutui keskelle painajaista – Jade, 32, synnytti poikavauvan vaatehuonee





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B0j5li1FUhy/

https://www.instagram.com/p/B0j9BqkganS/