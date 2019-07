”Energia oikein loistaa” – suosikkijuontaja Kimmo Vehviläinen julkaisi rapsakan kuvan, johon moni lomaltapalaaja voi samaistua

Viihde

”Energia oikein loistaa” – suosikkijuontaja Kimmo Vehviläinen julkaisi rapsakan kuvan, johon moni lomaltapalaa

https://www.instagram.com/p/B0kKqsVF7ff/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B0GHFoyBOya/

https://www.instagram.com/p/Bz0QfPLB1kk/